Diferentes maneiras de criar uma fantástica ilha para a sua cozinha!

Tornar a sua cozinha num local quase de culto, onde toda a gente se sente bem e onde consegue aliar o espaço funcional a um design bonito e com charme pode parecer uma dor de cabeça. Ter as gavetas, os armários e toda a restante arrumação no sítio certo e onde encontremos o que precisamos de forma intuitiva é o sonho de qualquer cozinheiro, certo? Mas se também queremos criar um ambiente elegante e atraente, devemos pensar um bocadinho melhor e tirar o maior partido do espaço que temos!

As ilhas são elementos que entraram nas nossas casas há uns anos atrás e que continuam a fazer grande sucesso nesta divisão! As grandes vantagens? Para além de conferirem um ar super moderno à cozinha, ajudam-no a criar ainda mais arrumação. Além disto, são elementos que podem assumir várias facetas, como preparação de alimentos, armazenamento ou mesa de refeições. Estando instalada no meio da cozinha, está acessível de todos os lados, o que ajuda a promover o convívio entre todas as pessoas presentes durante a confecção dos alimentos. Na sua ilha pode ainda instalar máquinas, como a de lavar roupa ou loiça, ou ter o seu fogão e forno, libertando a bancada da cozinha para outras coisas que lhe possam ser úteis. Mas, como dissemos atrás, as ilhas estão na moda e isso implica que possa já ter visto todas as opções em revistas, em filmes ou em casa de amigos. Por isso mesmo, para tornarmos a sua ilha única, trazemos até si 7 ideias diferentes que farão com que a sua ilha faça a diferença no meio de todas as outras! Fique connosco e veja como!