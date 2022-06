Pátios e terraços: 6 ideias para ter uma pérgola sensacional

Todas as pérgolas, não importa o tamanho, devem assentar sobre um terreno com uma aeração adequada que garanta durabilidade e segurança e que a área sob ela mantenha uma frescura constante e não se torne num espaço abafado ou húmido. Uma maneira muito recorrer para lhe oferecer essa conexão com o jardim é recorrer a plantas trepadeiras que, em pouco tempo, cubram a estrutura da pérgola, impedindo a passagem de ar. Também pode recorrer a uma solução moderna e optar por uma cobertura laminada cujo ângulo é determinado por controlo remoto. É esse o caso desta cobertura da SoliSysteme.