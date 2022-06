Viver dentro de um celereiro!

Certamente já ficou de férias numa casa como esta, em plena comunhão com a natureza. Cada espaço/área é distinguido pelos elementos arquitetónicos típicos dos antigos celeiros. Repare como foram preservadas as vigas em madeira, embelezando ainda mais a estrutura.

Manter o que a história conta, é um bem mundial. O ideal é preservar, ajustando à nova realidade. Por isso, se tem familiares com casas assim, mostre-lhes estes exemplos. Vão querer avançar já com as obras e quem sabe entrar no negócio do turismo rural.