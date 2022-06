Sete cozinhas, uma de cada cor!

O vermelho é a cor da paixão e, se gosta de cozinhar, pode ser ideal para acentuar o entusiasmo que sente por esta actividade.

O vermelho é a tonalidade da força, do atrevimento e da criatividade. Para uma cozinha pequena pode funcionar muito bem, dependendo da distribuição e da luminosidade do espaço. Uma cozinha aberta para os demais ambientes da casa deve harmonizar-se com o restante conjunto. Assim, se optar pelo vermelho, certifique-se de que essa cor aparece noutros pormenores do ambiente.

Inspire-se na cozinha da imagem pequena e com linhas simples e com móveis vermelhos que contrastam com a ilha de madeira.