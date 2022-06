Como transformar um jardim numa pequena fazenda

Em cada espaço, pode contar uma história. Se num pode descansar, no outro pode plantar, noutro pode ainda ver os seus filhos correr e juntar-se a eles, sempre que quiser. Se definir bem as áreas, há forma de construir uma pequena fazenda.

Quando tem terreno, não deixe este sonho de lado. Chegar a casa, ao fim de um dia intenso de trabalho, e abrir as portas e dar com um ambiente como o que lhe trazemos, será melhor do que alguma vez imaginou. Dê espaço também para que o mobiliário brilhe. Uma fazenda também se faz com estas coisas.