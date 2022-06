Ideias económicas para cozinhas pequenas

Quando se tem uma cozinha pequena, há que saber dela tirar proveito. Mais do que um espaço para cozinhar, é uma zona de convívio que deve oferecer conforto. Para o efeito, invista em cadeiras de design para ladear a sua mesa. Hoje em dia, já não se usa uma mesa e cadeiras a condizer. O contraste é bem-vindo e traz vida ao espaço. Repare no projecto da imagem, uma proposta da Deulonder, com uma mesa rústica em madeira com acabamento decapê rodeada por cadeiras modernas a lembrar as famosas Charles & Ray Eames. Esta mesa – e candeeiro – forma um muito acolhedor espaço para a família se reunir no final do dia.