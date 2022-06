Esta casa impressiona qualquer um!

A área social completa-se com o terraço, aquele imenso vazio situado no pavimento superior, visto desde o passeio público. O espaço amplo permite aos moradores contemplarem as duas vistas: a frontal – voltada para a rua – e a posterior – voltada para a área de lazer. Para além de um amplo espaço de lazer, o terraço serve como área gourmet, permitindo aos moradores receber os amigos e os familiares num ambiente mais informal e descontraído, mas com toda comodidade e requinte. As portas da zona de estar são completamente abertas pelo que ambos os espaços se fundem.