Uma renovação inspiradora

Por vezes, é melhor começar a partir de uma página completamente em branco sem um estilo ultrapassado a influenciar o novo design. Afinal de contas, pode ser difícil criar novas ideias quando estamos rodeados por uma decoração desagradável. Assim, vemos isto como um bom ponto de partida.

A partir da fotografia, percebemos que as divisões desta casa são espaçosas e que a luz do tecto é uma boa característica para manter no espaço. A forma como este quarto foi transformado é fenomenal e temos a certeza de que os donos nunca mais se vão lembrar que ele, em tempos, foi assim.