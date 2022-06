Otimize o design do seu quarto para um sonho melhor – Sempre

Não é preciso ser uma pessoa com problemas de insónias, para ter algumas dificuldades em adormecer de vez em quando ou ter uma noite mais perturbada. É perfeitamente natural que as preocupações do dia-a-dia nos invadem à noite, no momento de nos deitarmos, é quando temos tempo para pensar e refletir sobre a vida! Com os ritmos frenéticos que vivemos, às vezes é muito difícil desligar-se e dormir tranquilamente. Para além de que as tecnologias, como o computador ou a televisão no quarto, ativam-nos ainda mais. Mas sabemos que dormir o suficiente é importante, são necessárias as tais seis ou oito horas de sono, para recuperar. Deixa-nos melhor, com mais disposição, ajuda a nossa memória e torna a nossa pele mais saudável também.

Então, para ajudá-lo a encontrar um sono reparador, a decoração do seu quarto pode ser fulcral. Além de alguma orientação técnica, para evitar ter ecrãs na divisão, escolher uma boa cama e um bom travesseiro, manter uma temperatura moderada e diária do ar, a iluminação, o estilo da sua decoração também pode ter um impacto – positivo – sobre a qualidade do seu sono.

Enfim, fica aqui está uma seleção de dicas para que tenha um quarto perfeito para descansar e relaxar, de modo a desfrutar depois de um dia longo de trabalho… onde no vosso quarto, pode encontrar um verdadeiro refúgio de paz e serenidade! Sinta-se em paz…