Mosquitos: livre-se deles e mantenha-os afastados de si!

Claro que em certas zonas do país é impossível ter as janelas fechadas, mesmo durante a noite. Se estiver num local assim, pode deixar as janelas abertas, mas tenha o cuidado de correr as cortinas de forma a forma uma certa barreira entre o interior e o exterior da casa. Claro que não será uma medida tão eficiente como a anterior, mas ajudará a evitar a entrada massiva de mosquitos. Outra opção que pode utilizar é a instalação de redes nas janelas com uma malha pequena, que não permita a entrada dos insectos. Assim pode ter sempre as janelas abertas, sem se preocupar com as cortinas nem com a sua posição. De facto, esta é a solução ideal para zonas onde se atingem grandes temperaturas e que se caracterizam também pelos altos valores de humidade.