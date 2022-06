Two.Six : Design minhoto de excelência

Tal como a Arquitectura, também o Design português merece o seu destaque pelo reconhecimento nacional e internacional. Desta feita, decidimos dar-lhe a conhecer (ou melhor se for caso disso) a Two.Six, uma editora de Design oriunda da cidade minhota de Braga.

A Two.Six é uma editora de Design e marca de mobiliário portuguesa, nascida da vontade de repensar o Design e a forma como este fomenta a cultura contemporânea. O Design é um pensamento crítico e criativo. É olhar o mundo e entender como e porquê os objectos funcionam e interagem ou não com o quotidiano melhorando o nosso estilo de vida. Dividida em dois segmentos – Two.Six Design e Two.Six for kids – a Two.Six aposta em peças de Design apurado, funcionais e de elevada qualidade. Esteticamente ricos, desafiantes pela criatividade, são produtos intemporais e versáteis que coabitam naturalmente ambientes ecléticos. Destacando-se pelo uso da cor sem qualquer pudor, pelo acabamento suave e pela personalização gratuita dos seus produtos, a marca valoriza a importância e a dedicação do trabalho da equipa. Todos os seus projectos são explorados em conjunto para que se tornem viáveis e funcionais sem perderem, contudo o traço original do autor.