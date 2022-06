Interiores clássicos numa casa com fachada moderna

A casa de banho combina mármore e vidro, sendo que as superfícies de vidro trazem leveza e modernidade ao ambiente. O móvel sob o lavatório é longo e oferece um amplo espaço de armazenamento. A zona de duche e da banheira separa-se do resto da casa de banho por via de uma parede envidraçada que a resguarda, ao mesmo tempo que garante comunicação visual entre ambas as áreas.