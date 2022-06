Casa minimalista muito acolhedora

No topo da casa, encontramos um sótão equipado com um quarto e uma zona para as crianças brincarem. Depois da monocromia que vimos no resto da casa, deparamo-nos aqui com uma nota de cor presente nos edredões das camas. Repare, ainda, na casa de banho. O lavatório está no exterior e a zona de banho propriamente dita devidamente resguardada.