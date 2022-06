Casa de campo: sete magníficas ideias

O jardim é, muitas vezes, o cartão de visita da casa. É com ele que nós e os nossos convidados temos o nosso primeiro contacto. Por esse motivo, é importante prestar especial atenção à criação de espaços ao livre. Se a área do jardim for muito extensa, pode optar por deixá-la revestida por relva com pequenos recantos ocupados por flores nas imediações da casa. Foi isso que os profissionais do Studio Rossettini fizeram nesta moradia.