Como dar um upgrade chic à sua casa!

Há algo de muito especial ao nível das texturas, saber trabalhá-las e usá-las é sem dúvida uma vantagem que se tem em qualquer tipo de decoração. No fundo é como o uso das cores, ainda que as cores por terem maior expressão mais facilmente nos fazem escolher uma em detrimento da outra. À partida as texturas diferentes devem criar algum tipo de dinâmica e a verdade é que a parte mais complicada é decidir a que elemento se vai atribuir determinada textura. No exemplo vemos que as cadeiras são forradas com um tecido mais acetinado enquanto que o tapete apresenta uma textura mais rugosa. Esta é uma das formas mais fáceis de usar diferentes texturas que em qualquer caso irá certamente resultar bem!