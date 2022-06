Impressione os seus convidados com uma sala tipo galeria

Se é um amante de obras de arte e frequentador assíduo de galerias então este artigo vai com certeza suscitar-lhe interesse. Aquilo que lhe propomos hoje é que dê à sua sala de estar um ar de galeria de arte. Ainda que seja difícil ter a quantidade de obras de arte que existem numa galeria, existem alguns truques que pode usar a seu favor para que a sua sala de estar fique assim com um toque mais moderno e peculiar. A organização do mobiliário e das peças decorativas que tem na sua sala e as suas várias disposições, poderão conferir este cariz mais peculiar. Se está curioso para ver de que forma pode isto acontecer então não se fique por aqui. Acompanhe-nos até ao final do artigo que as surpresas e dicas que temos para si, vão com certeza valer a pena!