Vida rural moderna e sofisticada

Hoje em dia, há muitas construções modernas que se assemelham entre si. A sede pela arquitectura moderna resulta, não raras as vezes, na edificação de estruturas pouco criativas e, assim, na falta de originalidade ou de exclusividade.

Por esse motivo, aqui na homify, não deixamos passar em claro projectos frescos e inovadores. Assim é o de hoje. A moradia, da autoria do gabinete Hangul House Inc., é um elixir para olhos cansados. O lote dispõe de uns muito generosos 803 m². A casa tem, então, um sedutor e agradável entorno que se concilia em pleno com ela e com os seus interiores.

Não lhe falta personalidade, nem modernidade. É uma moradia sofisticada e intrigante.

Se ficou curioso, venha conhecê-la.