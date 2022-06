Conselhos úteis para poupar dinheiro em casa

Começamos com uma sugestão que lhe pode trazer não só um corte nas despesas do supermercado, mas também uma melhoria substancial na saúde da sua família: – fazer uma mini-horta na sua varanda! Se pensava que para cultivar vegetais precisava de uma grande quantidade de terra desengane-se. Com as técnicas certas basta um vaso, um canteiro, ou uma estrutura de suporte, para conseguir ter os seus próprios vegetais e começar a poupar e a ganhar em saúde, em sabor e em frescura.

O que plantar e como fazê-lo? É simples. Comece por avaliar o espaço que tem disponível e como pode aproveitá-lo ao máximo. Adquira estruturas próprias, como a da imagem, ou construa a sua própria estrutura, completamente adaptada ao seu espaço. Quanto menos área tiver, maior terá de ser a sua criatividade… Tente ir na vertical, ou recorra a vasos pendurados do teto.

Vale tudo para aproveitar o pouco que tem, mas não precisa imediatamente de ter coisas muito bonitas, ou caras. Afinal a ideia é poupar, e por isso pode começar com vasos improvisados a partir de garrafões de água ou embalagens tetra pack!

O que vai semear ou plantar depende do espaço, mas depende sobretudo do seu gosto. As plantas mais apreciadas pelos ’agricultores de varanda’ são as ervas aromáticas e as alfaces, mas tudo é possível. Pesquise técnicas e plantas adequadas, verá que há plantas que podem ser cultivadas juntas e até beneficiar com essa proximidade. E no fim pode ser que se apaixone pela sua horta urbana, e passe a dedicar-lhe os seus tempos livres. Há quem diga que é terapêutico…