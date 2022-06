Uma casa que agrada a todos!

Começamos esta visita com um pouco de cor. Aliás, com muitas cores! Porque o quarto das crianças deve ser alegre. Mas sem exagerar, pois também tem de ser um espaço de calma e relaxamento para a hora de dormir.

Esta decoração tem tudo na dose certa! Tem bastante cor, sem ser estridente, fruto das cores em tons pastel, com apenas alguns apontamentos mais vivos. É divertida e original sem ser exótica. É o lugar perfeito para brincar durante o dia e acalmar à noite…

O papel de parede com os lápis de cor conjuga-se perfeitamente com as cortinas nos mesmos tons. As mantas com as mesmas cores mescladas quebram a hegemonia do branco nas camas. E a iluminação foi pormenorizadamente estudada para ser relaxante quando o sol se esconde. Um quarto para crianças planeado por adultos com muito gosto!