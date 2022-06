De casa impessoal a casa moderna e agradável

A primeira coisa em que reparamos neste novo espaço é que o tamanho do vaso sanitário e do lavatório reduziu consideravelmente, estando ambos agora dissociados. No lugar dos aborrecidos azulejos brancos, revestiram-se as paredes com cerâmica num moderno tom bege que passa para cinza no chão. Uma superfície de vidro isola o local do duche. Para se arrumar todos os pertences pessoais, optou-se por uma peça multifuncional: um armário com portas envidraçadas. As luzes halógenas embutidas e cirurgicamente distribuídas vieram substituir a luz fria da casa de banho anterior.