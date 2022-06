O cheiro a tinta pode ser prejudicial à vossa saúde! Livre-se dele

Mudar é algo de positivo, nomeadamente se falarmos em valorizar a nossa casa, ajuda a renovar as energias do ambiente, além de dar aquela sensação boa de uma casa nova. Mas inevitavelmente quando falamos em mudança, temos de pensar em pintar a casa, de modo a remover as manchas que vão ficando por lá ou as marcas do desgaste. Mas quando pintamos toda a casa, esta fica com um cheiro a tinta forte e que o que se suportava na primeira hora, rapidamente torna-se nocivo. As dores de cabeça, a tosse e o próprio cheiro tornam-se desagradáveis, por mais que tenhamos as janelas abertas, o cheiro fica por alguns dias.

O nosso primeiro conselho é que procura tintas que tenham pouco cheiro ou cujo cheiro acabe rápido. Existe no mercado algumas marcas que prometem esse feito. Depois que siga os nossos sete sábios conselhos, que decidimos partilhar convosco, já que estamos numa época do ano, em que muitos aproveitam para pintar a sua casa. Se for o seu caso, então leia até ao fim e escolha a solução mais prática para si, para combater de vez o cheiro da pintura.