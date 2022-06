Espaços multifuncionais: vários fins, uma só divisão!

A decoração pode também ser uma das suas melhores aliadas no que toca a ter vários espaços numa mesma divisão. De uma forma mais ou menos complexa, dependendo do seu orçamento e da sua paciência para esta área, conseguirá separar a zona de estudo da zona de descanso e ainda da zona de brincar dentro do quarto do seu filho. Pode atingir este objectivo de várias maneiras: ou decora as paredes com cores ou padrões diferentes (por exemplo, na zona de estudo aplicar um papel de parede mais sóbrio e neutro e deixar os tons vibrantes e os padrões mais estimulantes para a zona de brincar) ou pode jogar com a mobília ou outros elementos decorativos para criar essas separações (as estantes, como já falámos anteriormente; uma ilha de cozinha para separar o espaço de confecção do das refeições; um biombo para criar a ilusão de hall de entrada antes de chegar à sala de estar).