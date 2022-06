7 fachadas de estilo rústico sensacionais

Anteriormente mencionamos que as casas rústicas têm tendência a apresentar linhas rectas. Um dado interessante é que, neste tipo de arquitectura, existem três tipos de janelas: as primeiras são de forma oval ou circular e de rebordo em argila pintada de branco; o segundo modelo são as janelas de forma quadrada ou rectangular e de rebordo em madeira; as janelas do terceiro estilo também são quadradas, mas apresentam rebordos ornamentados com desenhos florais ou geométricos.

Este projecto é da autoria da Alentorn – Alentorn Arquitectes, SLP.