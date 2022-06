8 Sugestões Espetaculares Para Ampliar A Sua Casa

A fachada exterior da casa, que é uma área sem uso, pode ser renovada em profundidade por via da criação de um novo alpendre. No exemplo da imagem, uma proposta da Sweet Home Design, colocou-se um tecto de vidro coberto com ripas de alumínio e, dos lados, montaram-se grades de ferro forjado, onde se encontram canteiros com arbustos no sector central e videiras. Este alpendre, em jeito de jardim de interior ou jardim de Inverno, pode ser utilizado ao longo de todo o ano, independentemente das condições climáticas. A decoração torna-o confortável e convidativo.