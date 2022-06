Uma obra-mestra da arquitectura

Neste livro de ideias, mostrar-lhe-emos uma moradia com uma miríade de divisões conectadas entre si, mas tendo, cada uma com o seu próprio carácter e propósito. O projecto é do gabinete Meulen Architects cujo trabalho procura mesclar a tradição e a contemporaneidade. Uma das suas premissas é que o resultado final seja funcional, prevalecendo esta característica sobre a componente estética, já que os próprios dizem: ’em arquitectura há que dar prioridade à funcionalidade em detrimento da forma, já que passamos mais tempo dentro dos edifícios que desenhamos do que a admirar o seu aspecto exterior’. A casa que hoje lhe vamos mostrar tem um pouco de tudo isto. É uma casa de luxo, com um design e uma iluminação muito cuidados.

Vamos vê-la.