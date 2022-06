7 Maus hábitos que deve mudar

Não guardar os alimentos fora do prazo principalmente no que toca aos produtos frescos, em que a probalidade de apanhar uma intoxicação alimentar é maior. O arroz, a massa, a farinha e o açúcar tem um prazo mais longo, dando mais tempo para consumir. Mas já sabe se os alimentos passarem muito do prazo terão de ir para o lixo…

Mas para não acontecer este desperdício alimentar tem de haver uma estratégia eficaz em casa, para consumir os alimentos conforme as datas mais próximas. Pode deixar à frente do frigorífico os iogurtes que estão quase a passar do prazo, para serem consumidos primeiro. Faça mensalmente uma arrumação na despensa para averiguar o que tem por lá e o que precisa de ser consumido rapidamente. No caso, do prazo estar mesmo próximo e não apetecer consumir aquele iogurte, por exemplo, pode aproveitá-lo para fazer um bolo. Pequenos truques eficientes para não desperdiçar e respeitar a comida, que faz falta a muita gente.