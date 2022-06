A luz perfeita para a sua escada

Nesse hall de entrada, que também é uma área de lazer, a escada é recta com degraus em granito e corrimões e guarda-corpo numa estrutura de metal. O ambiente é clássico, com sofás com ponto de capitonê, vasos altos, aparador branco de linhas sinuosas e papel de parede bege com brilho. O tecto recebe iluminação por LED no contorno e por plafons quadrados na extensão do espaço. No centro, um lustre de cristal tipicamente clássico preenche o ambiente de luz. O grande espelho ajuda a ampliar o espaço e a multiplicar as luzes presentes. A mistura de candeeiros modernos e clássicos permite iluminar a escada de forma homogénea, mesmo não estando exactamente sobre ela.