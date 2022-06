Mais espaço nesta casa de família

As casas de família dos anos 1960 não têm, usualmente, um plano aberto. Elas são, comummente, divididas em cómodos pequenos, estritamente separados, tornando impossível a concretização de um espaço habitacional cheio de luz e de ambientes amplos. Neste projecto, o piso térreo, que era uma área toda dividida, transformou-se numa sala de estar aberta com transições suaves entre as funções de viver, comer e cozinhar. As grandes aberturas das janelas inundam toda a área com luz natural e fazem com que a atmosfera fique ainda mais espaçosa e arejada.