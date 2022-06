Sabe como tornar a sua casa mais elegante com um orçamento apertado?

A beleza reside nos detalhes. Quando se trata de decorar a sua casa, os detalhes são chave. No caso da imagem, o pormenor está nas molduras das portas. Aqui, as molduras trazem uma profundidade aos armários e criam um elo elegante entre o tecto e as paredes. Sem esse toque final, as portas dos armários seriam iguais a tantas outras com um aspecto inacabado e de menor qualidade. Criar esta profundidade - ou protuberância – num móvel é um meio fácil e pouco dispendioso para lhe imprimir qualidade. Reproduza esta ideia em sua casa seja no rodapé, nas colunas, nos frisos do tecto, entre outros.