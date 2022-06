10 minutos para um espaço BRILHANTE

Todos temos livros em casa, uns mais outros menos. Resultados de longas horas de leitura… ou talvez não! Mas o que nem todos sabemos é que podemos dar aos livros uma nova vida, em vez daquela exposição tão tradicional numa estante ou prateleira. Podemos arriscar e ousar, criando um novo móvel !!

Sim, leu bem… 'móvel'. A personalidade de uma decoração faz-se pela irreverência, pela diferença, por arriscar em peças singulares e distintas. E quando associamos as palavras mágicas DIY é o auge total! Podemos simplesmente criar uma mesa de café, perto do sofá ou uma mesa de cabeceira, ao lado da nossa cama, com um pilha de livros ou revistas. Pode escolher aqueles com as cores mais similares ou que tenham um ar mais envelhecido pelo lado vintage da decoração… enfim, a escolha é sua.

Uma ideia decorativa de bradar aos céus! Adoramos!! E se a fizer, muitos dos vossos amigos vão apressar-se para copiá-la!