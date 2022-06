Uma renovação que tira o máximo partido do espaço

Esta não é uma imagem bonita para abrir o nosso livro de ideias, mas ilustra, sem dúvida, o estado prévio da cozinha e a premissa a partir da qual os designers tiveram que trabalhar. O estado da cozinha representa bem o estado do resto do apartamento. Estava completamente caótica, a disposição do mobiliário era ineficiente e havia um sem fim de pequenas informações que só provocavam ruído visual. Não sendo uma tarefa impossível, cozinhar aqui era, incontestavelmente, uma tarefa desagradável. Nem podemos dizer que aquilo de que a cozinha precisava era de uma boa arrumação, pois mesmo arrumada, permaneciam os móveis a ocupar a maior parte do espaço de forma inoperante e adequada a um uso diário. Para além da distribuição dos elementos, o estilo da cozinha era antiquado.