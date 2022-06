Como projetar um apartamento em estilo parisiense chique!

E terminamos este artigo em beleza… com a cor dourada, criando sofisticação e riqueza ao espaço. Um cor bastante usada no período barroco, no século XVII. Desde do grandioso e majestoso Palácio de Versalhes, às belas casas residenciais. Sem dúvida um sinal de poder, de estatuto e de realeza. Hoje, já podemos dar este toque real às nossas casas, de modo mais acessível. Existem diversos itens revestidos nesta cor de ouro, é verdade que não é com as folhas de ouro reais, mas o requinte não é por isso comprometido.

Até se quiser pode fazer as suas próprias peças douradas ou revestir uma peça, com as pernas do sofá ou a moldura de um quadro, com o uso de um bom píncel e de uma tinta adequada. As ideias DIY são sempre bem-vindas, mesmo em Paris!