Arquitectura portuguesa de vanguarda

​Como estratégia de projecto e de modo a minimizar custos, decidiu-se aceitar a condição heterogénea do edifício existente. Definiu-se a intervenção como uma nova edição em continuidade com a sua história e incorporando as alterações de diferentes tempos, ponde de parte uma possível operação de restauro. As principais acções determinadas pelo projecto foram: a alteração da tipologia de dois para três apartamentos por piso, a introdução de um elevador, a substituição de todas as infra-estruturas e a conservação de uma parte substancial dos seus elementos construtivos tais como os soalhos, os tectos em saia e camisa, as caixilharias de madeira, os azulejos do exterior e interior e as portas interiores. Os remates necessários e os “remendos” foram assumidos como tal.