Espantoso apartamento moderno

Prepare-se para embarcar numa viagem digital pelos interiores de um magnífico apartamento moderno. Já aqui por diversas vezes lhe apresentámos projectos arquitectónicos ainda não construídos. Nessas ocasiões, o que vemos são não mais do que imagens computadorizadas efectuadas através de um modelo 3D. É precisamente isso que iremos ver hoje.

As imagens seguintes foram efectuadas pelo profissional Tiago Martins – 3D cujo trabalho incide sobre a área do Design Gráfico, Interiores, Comunicação multimédia e Modelação 3D. Todas estas áreas têm vindo a destacar-se no panorama actual em que a tecnologia tem vindo a tornar-se fundamental na forma como se apresentam os projectos arquitectónicos ao cliente. A modelação tridimensional permite a visualização de imagens com um nível avançado de realidade, permitindo assim que o cliente visualize os projectos mesmo antes da sua construção.