Antes e depois: transformação incrível e surpreendente

Alvalade é um bairro tradicional, com longa história e tradição. Actualmente aquela zona conta com várias escolas e universidades sendo por isso frequentada por uma população diversa que abrange todas as faixas etárias. No seu passado, Alvalade apresentava um conjunto de quintas, solares e campos, onde a nobreza se deslocava para passar férias. A atmosfera do lugar promovia a reflexão e o romantismo.

Esta zona sofreu grandes medidas de desenvolvimento na segunda metade do Estado Novo, quando surgiram novos projectos de arquitectura característicos dessa época, que se mantêm até hoje, como é o caso do Bairro das Estacas e as Torres da Avenida dos Estados Unidos da América, entre outros.

O bairro é hoje um misto de tradição e modernidade sendo por isso um local perfeito para viver.