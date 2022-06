8 dicas para ter a sua casa organizada (e mantê-la assim!)

Seja na cozinha, na sala, no escritório, no quarto ou na casa de banho, cada coisa tem o seu sítio. Na cozinha, por exemplo, não vai misturar produtos de limpeza com produtos alimentares. No escritório, não deve misturar no mesmo dossier documentos do trabalho com documentos de carácter familiar e pessoal. No quarto, não deve juntar, na mesma gaveta, pijamas e tshirts para o dia a dia, ou pendura no mesmo cabide umas calças de ganga e um vestido. Se cada coisa estiver no seu sítio, tudo se torna mais fácil de usar.