A combinação perfeita para uma casa elegante

Começamos esta visita com uma fotografia que nos permite uma visão geral do piso inferior da moradia. Trata-se de um espaço aberto e luminoso que abriga as divisões sociais: a sala de estar, a cozinha e a sala de jantar. O espaço de pé direito duplo define a zona dedicada ao ócio com sofás claros que contrastam com um piso escuro que os faz sobressair. As paredes de pedra criam uma atmosfera acolhedora e familiar, ainda que este espaço seja moderno com a sua escada em metal e em madeira e o mezanino com a guarda em vidro.