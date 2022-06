6 dicas para ficar super fit!

Tem uma casa com escadas? Então é claro que tem de subi-las e descê-las uma série de vezes por dia, o que já é por si uma grande ginástica. Mas se aproveitar ainda mais as suas escadas? Sim, pode fazer um treino de pernas e de glúteos, com as suas escadas. Faça várias séries de exercícios. Como subir e descer as escadas várias vezes de forma acelerada (o mais rápido possível). Pode também subir as escadas uma a uma, fazendo agachamentos, dobrando os joelhos (saltar, fletir as duas pernas, colocar o tronco à frente e o traseiro para trás). O outro exercício é subir as escadas duas a duas, primeiro com a perna direita e na repetição com a perna esquerda.

E quem não tiver escadas em casa pode aproveitar as do prédio, trocando o elevador pelas escadas. Se subir todos os dias as escadas em vez de carregar no botão, já estará a queimar algumas calorias. Pode aproveitar também estas escadas para fazer um treino. Vamos ficar fit, certo?!