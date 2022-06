A moradia que é uma peça de arte

Começando o tour pelas traseiras desta casa, é impossível não reparar no reflexo da moradia nesta enorme piscina. Trata-se de um edifício com uma linguagem super minimalista onde a linha recta e as superfícies leves em vidro dominam a fachada das traseiras da casa. As zonas públicas foram estrategicamente projectadas no piso térreo para um contacto com o jardim e a piscina.

Já que se trata de uma zona privada, foi possível expor todo o edifício ao exterior tendo assim o interior contacto visual com o exterior. A disposição em L da moradia, ao cobrir os dois lados da piscina que dariam para a rua, protege este jardim dos olhares alheios.