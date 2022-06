Um espaço com cor — um espaço com vida!

Se é de facto um grande fã da cor e pretende ter um espaço extremamente colorido as ideias utilizadas neste quarto são perfeitas para si. Aqui, para além do tapete persa cheio de padrões e cores quentes utilizado no revestimento do chão, temos as paredes laterais e tecto revestidas a madeira e uma parede com um vermelho vivo. A conjugação destes elementos possibilita a criação de um espaço visualmente e fisicamente quente. Mais do que uma questão de gosto pessoal, as cores vivas são muito utilizadas no caso de querer reflectir uma superfície num exemplo. Por exemplo neste caso, a parede vermelha é reflectida no candeeiro (quando aceso) criando uma luz alaranjada, própria para utilizar num quarto, ou numa biblioteca, onde a luz extremamente intensa não é claramente bem-vinda.