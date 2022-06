Os segredos de uma sala de estar incrível

E para finalizar a descrição deste espaço, nada melhor do que dar-mos um salto ao exterior. Para além dos truques apresentados anteriormente, um dos truques para tornar uma sala de estar num espaço incrível é a sua extensão para o exterior (quando esta extensão é possível). Assim, para além dos elementos decorativos, a sala de estar passa a estar também definida pela natureza. De repente, o jardim deixa de ser o jardim e passa a fazer parte da sua sala de estar.

Neste caso específico, a sala extende-se para o exterior para um espaço de refeições ao ar livre. Aqui, a utilização do deck em madeira permite uma continuidade visual do espaço interior com o exterior e em conjunto com a mesa em madeira e com as almofadas tornam este espaço num lugar muito especial.