A remodelação de uma moradia unifamiliar

Para quem passa na rua, a primeira impressão com a qual fica perante o encontro com esta moradia é com certeza, muito diferente de aquilo que realmente acontece no seu interior. Com uma fachada pacata e rústica, associamos este edifício às casas tradicionais do interior português. Um telhado com duas águas, fachada revestida a azulejo, uma porta e duas janelas — o arquétipo de casa. Um espaço reconhecido como um espaço doméstico que apesar dos seus belos azulejos, encontrava-se (especialmente no interior) extremamente desactualizado.