Uma pérgola para embelezar o seu jardim

Quem tem um jardim, tem a possibilidade de contar com um espaço para aproveitar a natureza, desfrutar da brisa fresca do final de tarde e dos maravilhosos dias de Verão. Se este for o seu caso, saiba que a instalação de uma pérgola pode ser uma excelente solução para usufruir do exterior com maior comodidade.

Com a estrutura de uma pequena casa, as pérgolas oferecem abrigo e conforto para descansar da melhor forma possível sem ter que sair do seu próprio jardim. Geralmente concebidas em madeira, estes pequenos locais anexados à casa podem ser óptimas opções para actividades de trabalho, estudo ou simplesmente descanso.

Embora a ideia seja incomum, a construção de uma pérgola não envolve um grande investimento. Basta definir o tipo de estrutura que habitualmente possui entre quatro a cinco colunas de sustentação para um telhado recto ou de duas águas.

Para saber mais sobre esta estrutura que torna o jardim ainda mais especial, trouxemos alguns exemplos de pérgolas projectadas pelo estúdio Extaze Outdoor.