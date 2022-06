Casa funcional nos subúrbios

A arquitectura nos subúrbios nem sempre é original. Normalmente, as casas repetem-se com o mesmo estilo, usualmente clássico e tradicional. No meio desta linguagem similar, é difícil encontrar um edifício que nos surpreenda pela originalidade das suas linhas. O nosso projecto de hoje é uma dessas excepções. Trata-se de uma bonita casa de família, localizada nas imediações da cidade, que se destaca pela invulgaridade das suas linhas. Ainda que diferente em relação aos edifícios que a rodeiam, a moradia harmoniza-se com o contexto. Venha conhecer este projecto da autoria do gabinete Home Style Toto.