Projecto de transformação simples e elegante

Eis a cozinha após a remodelação. Trata-se de um espaço projectado para ter a máxima eficiência, conforto e luminosidade. Os móveis são modernos e as superfícies lisas e brancas com um acabamento brilhante trazem elegância ao conjunto. A cozinha é mais comprida do que larga, mas houve ainda espaço para a colocação de uma pequena mesa de refeições e para a criação de uma zona de estar, ao lado, com um sofá azul.