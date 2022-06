Truques para decorar sem fazer alterações permanentes

O objetivo inicial é procurarmos artigos, itens, detalhes ou outras peças que nos possam trazem uma nova decoração, de forma fácil e rápida, é que não queremos grandes dores de cabeça! Ah e já agora aproveitamos a mudança das estações e do tempo para dar à nossa casa um novo ar.

Então sugerimo-lhe agora que mude as cortinas, não terá de ser de todas as divisões da casa, mas aquelas que está mais cansado de ver e que mais vê durante o dia, como as da sala ou do quarto. Ao trocar as cortinas, vai ver que o ambiente ficou completamente diferente, sem dúvida com outra vida e mais ainda, se apostar numas bem arrojadas, como estas da designer Guild. Convidamo-lhe a descobrir o trabalho fantástico desta famosa profissional.