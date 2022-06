Um recorte de paraíso no Algarve

A Casa do Largo é uma casa tradicional com carácter único localizada em Silves, no Algarve, apenas a 15 quilómetros de algumas dasmais bonitas praias do país. A moradia, de 140, anos situa-se numa zona tranquila a curta distância de restaurantes, bares e lojas. A casa foi inteiramente remodelada e transformada numa casa de férias plena de luz.

A cozinha e a sala de jantar com grandes janelas abrem-se para o pátio. A moradia desenvolve-se em torno deste pátio e inclui três quartos, cada um com casa de banho. A decoração mistura diferentes estilos: os pisos em cimento polido misturam-se com ladrilhos antigos e com mobiliário vintage com um design moderno. Cada quarto tem o seu carácter: preto e branco; com um toque de rosa ou com laivos azuis a evocar o mar. O protagonista é o terraço de 96m² com uma banheira de hidromassagem que tem vista sobre o jardim.

Um projecto do gabinete Studioarte.