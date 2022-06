Saiba como o seu quotidiano pode ajudá-lo a perder peso!

Os dias aquecem e não tarda nada está aí o verão, altura em que os sorrisos aumentam proporcionalmente à quantidade de sol e às temperaturas elevadas e diminui a roupa que trazemos vestida. Largarmos os casacos e substituímo-los por t-shirts frescas, as calças por vestidos leves ou calções confortáveis e um chinelos de praia chegam-nos de forma quase intuitiva. Mas é precisamente nesta altura (ou um bocadinho antes, vá) que nos começa a cair na consciência as avarias feitas durante todos os meses anteriores onde, quais pequenos ursinhos a hibernar, nos abastecemos (e bem!) de todas as calorias que nos foram aparecendo. O resultado pode ser desastroso, com os quilos a mais ganhos e bem guardados na zona abdominal ou dos glúteos, que nos faz querer tomar aquelas resoluções de verão repentinas de nos enfiarmos num ginásio e não saírmos de lá até estarmos com a silhueta de acordo com os nossos padrões de beleza. Claro que, no que toca ao desporto, nunca é tarde demais para iniciar uma actividade e bem sabemos todos os benefícios que estas nos trazem, mas é preciso também atacar a questão por outro lado: pela nossa despensa. Sem dúvida que todos os maus hábitos alimentares que não se reflectem neste momento no nosso corpo, reflectem-se inevitavelmente na nossa despensa: bolos, bolachas, aquele chocolatinho que só comemos ao quadrado de cada vez… Tudo isso (e mais umas quantas coisas) fazem com que não consiga perder o peso que deseja, por ter sempre alimentos que o desviam da sua dieta. Além disso, há outros pormenores na sua vida que podem tornar essa tarefa muito difícil! Mas hoje deixamos-lhe alguns segredos sobre como perder peso com a ajuda do seu quotidiano. Quer saber como? Então fique connosco e veja como!