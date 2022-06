Casa que nos convida a relaxar

A casa está implantada no terreno em forma de ’L’, de modo a aproveitar a integração com as áreas livres, o jardim e o pátio com piscina. Ao buscar a integração com os espaços externos, para além da vista agradável, os ambientes tiraram proveito da iluminação e da ventilação natural abundante. A zona de estar abre-se inteiramente para o pátio da piscina, onde para além da piscina se criou um deck de madeira para aproveitar os dias soalheiros e repousar sob a sombra das árvores. Os arquitectos, com a aprovação dos clientes, acreditam que atingiram o objectivo de criar um oásis de tranquilidade e integração com a natureza, no meio de toda a agitação própria da cidade.