Paredes incríveis – 7 ideias para copiar!

Agora que tem a parede e a divisão escolhida para colocar um fantástico mural de parede, resta-lhe escolher a paleta cromática. Pode encontrar no mercado os mais variados tons, se quiser manter sobriedade e discrição, pode optar por uma imagem a preto e branco ou a sépia, trará o efeito de percepção e de originalidade, mas com naturalidade.

Se for uma pessoa cheia de energia, que gosta da vida, das cores e da alegria que trazem então só terá de escolher um painel colorido. As palmeiras, as flores, os espaços tropicais ou ainda as janelas típicas das baixas portuguesas, com cores vibrantes e chamativas, poderão ser opções para decorar a sua casa com cor e bastante originalidade. É trazer um pedaço da realidade até lá…